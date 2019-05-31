Победный матч Леси Цуренко на Ролан Гаррос растянулся на два дня
Украинка стала победительницей двухдневного матча против теннисистки из Сербии
Украинская теннисистка Леся Цуренко не без проблем вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции. В матче второго тура украинка одолела сопернику из Сербии Александру Крунич. Матч начался еще в четверг, но не был доигран до конца из-за наступления темноты и возможных осадков.
В пятницу спортсменки вернулись на корт и доиграли решающий сет. В сумме матч продлился 3 часа и 3 минуты и завершился победой Цуренко – 5:7, 7:5, 11:9.
Следующей соперницей украинки станет прошлогодняя победительница турнира и экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Украинка встречалась со своей будущей соперницей шесть раз, в том числе дважды – в текущем сезоне, но все предыдущие матчи проиграла.
Напомним, что лучшим результатом Цуренко на Ролан Гаррос является четвертый раунд в 2018 году, когда наша теннисистка из-за травмы вынуждена была сняться по ходу матча с Гарбинье Мугурусой.
Ранее стало известно, что украинское дерби на Ролан Гаррос не состоится: Катерина Козлова снялась с турнира. Таким образом, Элина Свитолина вышла сразу в третий раунд турнира.
Напомним, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.
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