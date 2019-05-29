Украинское дерби на Ролан Гаррос не состоится: Козлова снялась с турнира

Катерина Козлова из-за болезни снялась с Открытого чемпионата Франции, хотя уже прошла первый круг

Катерина Козлова. Фото: AFP

Украинская теннисистка Катерина Козлова приняла решение отказаться от дальнейшего участия в Открытом чемпионате Франции. Напомним, что в среду Козлова должна была сыграть в украинском дерби на Ролан Гаррос против Элины Свитолиной.

Козлова провела первый круг Ролан Гаррос сразу после болезни, из-за которой ей пришлось пропустить соревнования в Страсбурге. Во время матча с Бернардой Пера Катя кашляла и не очень быстро передвигалась по корту.

Теперь Элина Свитолина идет дольше без борьбы и ждем, с кем ей предстоит сыграть в третьем круге – с испанкой Гарбинье Мугурусой (19) или Йоханной Ларссон из Швеции.

Напомним, что во вторник украинка Леся Цуренко за 66 минут на Ролан Гаррос заработала 87 тысяч евро. Вторая ракетка Украины в двух сетах справилась с канадкой Эжени Бушар.

Также мы писали, что голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос. Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте. В одном из эпизодов на подаче 20-летней чешки двое голубей оказались на ее стороне корта, и она не смогла ударить по мячу. Судья на вышке присудила очко сопернице Мари.

В прошлом году Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток:

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