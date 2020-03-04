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Почти два часа украинская теннисистка выбивала победу над "ноунеймом" из США

4 марта, 14:10

Вадим Авдасев

Леся Цуренко прошла во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Три украинские теннисистки стартовали на хардовом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 162,5 тысячи долларов. Преодолеть первый раунд удалось только двум из них, да и то – с боями. Читайте также, как Свитолина и Бондаренко победили на старте турнира WTA в Монтеррее.

Некогда лучшая теннисистка страны Леся Цуренко почти два часа сражалась с малоизвестной американкой азиатского происхождения Даниэллой Лао. На сайте WTA у девушки нет ни фото, ни данных о возрасте и росте, но она смогла преодолеть квалификацию и дать бой украинке. Лишь в трех партиях Лесе удалось добыть победу над 198-м номером мирового рейтинга – 6:3, 3:6, 6:1.

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Пришлось потрудиться и нашей Катарине Завацкой, которая обыграла-таки американку Франческу ди Лоренцо в матче с "качелями" – 1:6, 6:1, 6:3. А вот Ангелина Калинина уступила россиянке Вихлянцевой – также в трех сетах. За выход во второй раунд девчата заработали всего по 1575 долларов.

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