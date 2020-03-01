Юная украинская звезда тенниса впервые за полгода пробилась в основную сетку турнира WTA

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешно выступать в 2020 году. Неделю назад мы сообщали, что Костюк выиграла турнир ITF в Египте, причем и в одиночном, и в парном разряде. После чего позволила себе расплакаться.

В начале недели Марта подскочила в мировом рейтинге сразу на 27 позиций и стала 141-й. Напомним, что в начале февраля сборная Украины обыграла Эстонию в Кубке Федерации и повысилась в классе, а Костюк выиграла решающий матч в паре с Даяной Ястремской.

В прекрасном настроении киевлянка прошла в эти выходные квалификацию хардового турнира во французском Лионе. В субботу она справилась в трех сетах с итальянкой Мартиной ди Джузеппе (6:1, 4:6, 6:1), а сегодня обыграла китаянку Лу Цзяцзин – 6:1, 3:6, 6:1.

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Таким образом, Костюк впервые с осени пробилась в основную сетку турнира WTA. К слову, ранее она побеждала на юниорском Australian Open. Призовой фонд в Лионе – относительно небольшой – 275 тысяч долларов. За выступление в первом круге основы спортсмен получит 1855 долларов.

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