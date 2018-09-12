После скандала с Сереной Уильямс судьи готовы создать профсоюз

Ведущие теннисные судьи на вышке рассматривают возможность создания профсоюза после инцидента в женском финале Открытого чемпионата США с участием американки Серены Уильямс, сообщает Guardian. Уильямс в финале US Open уступила японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. Судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы за три нарушения правил: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление – Серена Уильямс назвала Рамоса "грабителем" и "лжецом". Теннисистка была оштрафована на 17 тысяч долларов.

Как отмечает издание, многие рефери недовольны тем, что Международная теннисная федерация (ITF) выступила в защиту Рамоса лишь спустя 48 часов после инцидента, а к этому времени Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) поддержали Уильямс, также обвинившую судью в сексизме.

Условия контракта запрещают рефери делать публичные заявления, а их работодателями являются WTA, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), организаторы турниров Большого шлема, поэтому судьи избегают комментариев, опасаясь за свою работу.

"Судьи продолжают спрашивать: "А если мне доверили бы обслуживать матч в субботу? Есть чувство, что Карлоса бросили на произвол судьбы на два дня, и что никто не хочет вступаться за судей", – сказал высокопоставленный чиновник из судейского сообщества.

"У судей нет независимых организаций, отстаивающих их интересы, их нанимают руководящие органы мирового тенниса. Если общаться со СМИ запрещено, а эти структуры выступают против них, что им остается?" – задался вопросом источник.

Ранее стало известно, что судьи готовы бойкотировать матчи Серены Уильямс. Арбитры требуют извинений от теннисистки после финала US Open.

Карикатура в Herald Sun после скандального финала US Open: