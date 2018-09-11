Судьи готовы бойкотировать матчи Серены Уильямс

Судьи могут начать бойкотировать матчи с участием бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс, сообщает Times, ссылаясь на анонимный источник. По информации издания, арбитры готовы проводить такую акцию до тех пор, пока 36-летняя американка не извинится перед их коллегой, судьей финала US Open Карлосом Рамосом.

Ранее Уильямс-младшая во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

Судьи полагают, что Рамоса раскритиковали только за то, что он профессионально выполнял свою работу.

Теннисистка за свое поведение была оштрафована на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

По мотива финального матча US Open австралийский художник Марк Найт нарисовал карикатуру на Серену Уильямс взбудоражила правозащитников. Теннисистка изображена взбешенным ребенком, прыгающим на своей ракетке. У ног Серены лежит соска.

Многие из поклонников таланта Уильямс и различные правозащитники назвали карикатуру расистской и сексистской и призвали Найта удалить ее.