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После Свитолиной ничего не страшно: испанка Мугуруса вышла в финал Australian Open

30 января, 09:42

32-я ракетка планеты смогла обыграть третью в полуфинале "Шлема" в Мельбурне

Гарбинье Мугуруса побеждает!

Гарбинье Мугуруса побеждает! / Фото: Reuters

Второй финалист Открытого чемпионата Австралии в женском разряде также оказался "темной лошадкой". Испанка Гарбинье Мугуруса, которую не включили даже в число 32 сеяных игроков, дошла до решающего матча. Сегодня она в боевом и эмоциональном поединке справились с румынкой Симоной Халеп в двух партиях. Как мы сообщали, первой финалисткой Australian Open стала американка София Кенин.

Встреча двух бывших первых ракеток получилась очень зрелищной. В первом сете все решилось на затяжном тай-брейке, где удача была на стороне Мугурусы – 7:6 (10:8). А во второй партии Гарбинье продемонстрировала свой характер, сумев со счета 3:5 отыграться, взять четыре гейма подряд и вырвать победу – 7:5. К слову, Халеп занимает нынче третью строчку мирового рейтинга.

Напомним, Свитолина проиграла Мугурусе в третьем круге австралийского "Шлема". После этого испанка уверенно дошла до финала, в трех встречах не проиграв ни одной партии! Участницы решающего поединка уже гарантировали себе по 2 миллиона долларов призовых. Матч Мугурусы и Кенин состоится в Мельбурне в субботу.

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