Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian Open

/ Фото: AFP

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Уже 14 января в Мельбурне стартует квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису, в основной сетке матчи начнутся 20 января. Но из-за ужасных пожаров на континенте, которые бушевали не один месяц, в стране резко ухудшилась экологическая ситуация.

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Согласно данным местных служб, коэффициент качества воздуха в Мельбурне в понедельник достиг отметки "213", тогда как показатель выше "200" квалифицируется как "очень нездоровый". Не удивительно, что все начали говорить о переносе начала Australian Open. Однако ситуация не такая критическая, как кажется.

"Прогноз для нас сейчас хороший, – говорит директор австралийского мэйджора Крейг Тайли. – Не ожидается никаких задержек, мы уже ввели дополнительные меры, чтобы быть уверенными, что Australian Open пройдет по расписанию. Здоровье и безопасность и наших игроков, и сотрудников, и болельщиков, являются для нас приоритетом".

Известно, что во время турнира будут работать метеорологические службы, которые оценят игровые условия, в том числе и качество воздуха. Как говорят организаторы, у них есть подобный опыт, поскольку данные таких служб используют при введении специальных правил из-за экстремальной жары или дождя во время соревнований. Кроме того, в "Мельбурн-парке" на трех главных кортах установлена крыша при закрытии которой воздух внутри проходит фильтрацию, а также восемь закрытых кортов, на которых теннисисты тренируются в дождливые дни.

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