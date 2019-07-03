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Потанцуем? Французская теннисистка исполнила лунную походку по случаю победы над Шараповой

3 июля, 10:42

Полин Пармантье оригинально отпраздновала свой успех в матче с бывшей первой ракеткой мира из России

Полин Пармантье
Полин Пармантье. Фото: AFP

Французская теннисистка Полин Пармантье не сдерживала радостных эмоций после матча первого круга Уимблдона с россиянкой Марией Шараповой. Как мы сообщали, из-за травмы руки Шарапова отказалась от продолжения борьбы. Это случилось при счете 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу француженки. По окончании встречи Полин Пармантье поблагодарила зрителей за поддержку и прямо на корте изобразила знаменитую лунную походку Майкла Джексона.

"Да, игра была прервана при счете 5:0, но это никак не умаляет моей победы, – заявила после победы над Марией Шараповой француженка Полин Пармантье. – Я смогла перевернуть ход встречи во втором сете. Потом было видно, что Шарапова сдает. Она могла сняться раньше или дождаться окончания матча. Но это ничего не меняет. Чувствую себя очень счастливой после этого успеха".

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Как мы писали ранее, больше никаких миссис и мисс: на Уимблдоне ломают традиции. 133-й Уимблдон, который стартовал 1 июля, стал первым, где теннисисток при объявлении счета во время матчей не называют "миссис" или "мисс" в зависимости от их семейного положения. Ранее аналогичным образом поступили на Ролан Гаррос. До 2019 года на Открытом чемпионате Франции к женщинам обращались "мадемуазель" и "мадам". Организаторы Уимблдона убеждены, что такой шаг соответствует современному времени.

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Тег теннис, Мария Шарапова, Уимблдон

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