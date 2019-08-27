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Потеря без боя: Леся Цуренко покинула US Open

27 августа, 14:09

Украинская теннисистка вынуждена пропустить турнир из-за повреждения

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: AFP

Забавный случай произошел на старте Открытого чемпионата США по теннису. Сразу две теннисистки, которые должны были встретиться друг с другом снялись с турнира. Сначала немка Мона Бартель отказалась от участия в US Open, а сегодня стало известно, что пропустит последний в сезоне турнир "Большого шлема" и украинка Леся Цуренко. Наша теннисистка снялась с турнира из-за травмы правого локтя. 

Теперь вместо Цуренко и Бартель в первом круге сыграют Кирстен Флипкенс (Бельгия) и  Ван Сиюй (Китай).

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Ранее уже две наши теннисистки начали борьбу на кортах Нью-Йорка.

Даяна Ястремская в непростом матче обыграла румынку Монику Никулеску, которая раньше входила в топ-30 мирового рейтинга – 6:4, 1:6, 6:2. Ястремская впервые в карьере играла сеяной на "шлеме" – 32-й – и теперь дебютирует во втором круге US Open против шведки Петерсон.

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Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

А Элина Свитолина легко разобралась с американкой Уитни Осуигве - 6:1, 7:5. За выход в следующий раунд турнира Свитолина встретится с экс-первой "ракеткой" мира пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей US Open американкой Венус Уильямс.

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Источник: Сегодня|Спорт

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