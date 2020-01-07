"Заткнись уже": Зверев на русском обматерил отца во время матча, доведя того до слез

Немецкий теннисист был очень рассержен своей игрой

Александр Зверев / Фото: Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал негативных эмоций на турнире ATP Cup, который проходит в Австралии. Спортсмен из-за неудачной игры сорвался на своем отце.

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В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счетом 1:6, наорал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика:

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Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слезы.

Зверев-младший проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но его сборная Германии обыграла греков (2:1). В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

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