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"Заткнись уже": Зверев на русском обматерил отца во время матча, доведя того до слез

7 января, 08:55

Немецкий теннисист был очень рассержен своей игрой

Александр Зверев

Александр Зверев / Фото: Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал негативных эмоций на турнире ATP Cup, который проходит в Австралии. Спортсмен из-за неудачной игры сорвался на своем отце.

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В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счетом 1:6, наорал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика:

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Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слезы.

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Зверев-младший проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но его сборная Германии обыграла греков (2:1). В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

Ранее мы писали, что украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет играть. Договорной матч Бахмета на турнире ITF в Дохе организовали ради 5000 евро и хайпа, а он не набрал ни одного очка.

Также мы сообщали, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде. Представитель Федерации тенниса Украины Евгений Зукин отметил, что они даже помогут получить Wild Card.

Элина Свитолина – в ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:

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теннис теннисист Александр Зверев

Источник: Сегодня|Спорт

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