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Заговоренная Кики: сразу две украинки из топ-100 начали год с поражений в первом круге

7 января, 11:38

Даяна Ястремская проиграл в Брисбене Бертенс, Козлова вылетела с турнира в Окленде

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

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22-я ракетка мира Даяна Ястремская завершила свои выступления на турнира серии Premier в Брисбене. Украинка проиграла шестой сеяной турнира нидерландке Кики Бертенс в первом же круге в трех сетах – 4:6, 6:1, 3:6. Ранее мы писали, что Ястремская стала лучшей теннисисткой Украины в 2019 году.

Матч длился 1 час 55 минут. За это время Даяна один раз подала навылет, выиграла 4 гейма на приеме и допустила 6 двойных ошибки. Бертенс же оформила 4 эйса, реализовала 4 брейкпоинта из 7 и допустила 5 двойных. Интересно, что Кики в дуэлях с Ястремской словно заговоренная – в прошлом году теннисистки встречались на турнирах в Пекине и Чжухае, где Бертенс выиграла все четыре сета.

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В свою очередь 89-й номер рейтинга украинка Катерина Козлова на старте турнира в новозеландском Окленде проиграла третьей сеяной, 18-летней американке Аманде Анисимовой – 3:6, 4:6. Ранее мы писали, что удары "свечкой" украинок Свитолиной и Козловой вошли в число лучших в 2019 году.

Теннисистка провели на корте 78 минут. За это время Козлова сумела совершить три эйса, реализовать три брейкпоинта из 9 и допустить две двойных ошибки. В то время как Анисимова ни разу не подала навылет, зато реализовала пять брейкпоинтов, выиграла 3три гейма подряд и не допустила ни одной "двойной".

Смотрите, как Ястремская уверенно победила француженку на теннисном турнире в Пекине

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теннисистка Катерина Козлова Брисбен Даяна Ястремская Кики Бертенс Аманда Анисимова

Источники: Сегодня|Спорт , xsport.ua

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