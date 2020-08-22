Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка

Несмотря на ночные дискотеки в исполнении новорожденного сына, Доминика Цибулкова выглядит очень эффектно

Знаменитая словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась своими фотографиями спустя два месяца после того, как стала мамой, родив сына Якуба. 31-летняя пышногрудая красотка поднабрала вес за время беременности, однако совершенно не стесняется показывать подписчикам свою фигуру – Доминика, за свою карьеру в спорте заработавшая почти 14 млн долларов, в статусе мамы выглядит эффектной и счастливой.

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Правда, на последнем фото, которое Доминика Цибулкова опубликовала у себя в Instagram, словачка выглядит немного печальной. Однако новоиспеченная мама признается: "Лицо – не печальное, просто уставшее. Якубко устроил вечеринку, которая длилась всю ночь. Гены в действии".

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Кстати, говоря о своем браке с пловцом Михалом Наварой, Доминика Цибулкова отмечает, что красок в их совместной жизни меньше не стало: "Наш любовный роман, я бы сказала, вспыхнул с новой силой после того, как мы стали родителями".﻿

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Напомним, что Доминика – победительница Итогового турнира WTA 2016 года в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Австралии-2014, победительница девяти турниров WTA и Кубка Хопмана в составе сборной Словакии. В ноябре 2019 года Цибулкова объявила о завершении карьеры.

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Ранее мы также сообщали, что муж Цибулковой опубликовал снимки теннисистки в бикини. Словацкий пловец Михал Навара выступил в роли фотографа своей соблазнительной супруги.

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