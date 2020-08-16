Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданство

22-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина, занимающая 443-ю строчку в мировом рейтинге, приняла польское гражданство, сообщает tenisklub.pl. Ранее звездный волейболист из Киева получил гражданство России.

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Анастасия Шошина, которая уже десять лет живет и тренируется в Польше, документы на получение польского гражданства подала еще в мае прошлого года, и теперь, спустя год, уроженка Харькова получила паспорт соседней страны. Кстати, в своем Instagram девушка на польский манер уже называет себя Настка.

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Отметим, что под украинским флагом Шошина успела выиграть пять одиночных титулов ITF (Международной теннисной федерации), а также десять парных, заработав за свою карьеру 55 833 долларов призовых. Рекордной для Анастасии является 381-я позиция в мировом рейтинге, на которой она находилась в августе 2019 года.

Добавим, что Анастасия Шошина обладает эффектной внешностью. И не исключено, что мы еще услышим об успехах этой очаровательной блондинки на модельном поприще.

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Ранее украинский боксер Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство. Поговаривали, что спортсмена пытался переманить к себе Казахстан.

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