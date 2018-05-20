Рафаэль Надаль выиграл "Мастерс" в Риме и снова станет первой ракеткой мира

Сегодня, 22:37

В финале испанец обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:1, 1:6, 6:3

Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро. Этот успех позволит Надалю перед стартом Открытого чемпионата Франции вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в финале нанес поражение представителю Германии Александру Звереву (№2 "посева") со счетом 6:1, 1:6, 6:3. Матч прерывался из-за дождя в третьем сете при счете 3:2 в пользу Зверева. Теннисисты провели на корте в общей сложности 2 часа 10 минут.

Победа в Риме принесла 31-летнему испанцу более 900 тысяч евро призовых и 1000 рейтинговых очков, в понедельник он вернется на первое место в рейтинге ATP. Надаль завоевал свой 78-й трофей на турнирах ATP в карьере.

Напомним, что ранее в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Напомним, что Элина в ожидании старта турнира посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила в подарок от "Императора" именную футболку.
теннисист, Рафаэль Надаль, Александр Зверев

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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