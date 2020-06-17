Расчехляйте ракетки! Опубликован календарь выхода тенниса из карантина

Теннис вернется в начале августа в Италии

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация выпустили предварительный календарь продолжении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится в августе. 3 августа стартует турнир WTA Palermo Ladies Open в Италии, а на 17 августа запланирован старт турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.

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Расписание турниров ATP:

14 августа: Вашингтон (США)

22 августа: Цинциннати (США)

31 августа: Открытый чемпионат США

8 сентября: Кицбюэль (Австрия)

13 сентября: Мадрид (Испания)

20 сентября: Рим (Италия)

27 сентября: Открытый чемпионат Франции

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Расписание турниров WTA:

3 августа: Палермо (Италия)

10 августа: название турнира станет известно позже

21 августа: Цинциннати (США) – турнир состоится на кортах US Open

31 августа: Открытый чемпионат США

7 сентября: Стамбул (Турция) – турнир пройдет в одно время со второй неделей US Open

14 сентября: Мадрид (Испания)

21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)

28 сентября: Открытый чемпионат Франции

5 октября: Сеул (Южная Корея) – турнир пройдет в одно время со второй неделей "Ролан Гаррос"

12 октября: Пекин (Китай)

19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)

26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.

2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)

9 ноября: Шеньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)

16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)

23 ноября: Гуанчжоу (Китай)

Ранее мы писали о вечеринке с раздеванием после встречи с зараженным: как звезды тенниса отметили окончание турнира Джоко. Игроки беззаботно плясали и ползали по полу после первого этапа Adria Tour.

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