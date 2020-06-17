Расчехляйте ракетки! Опубликован календарь выхода тенниса из карантина

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация выпустили предварительный календарь продолжении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится в августе. 3 августа стартует турнир WTA Palermo Ladies Open в Италии, а на 17 августа запланирован старт турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.
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Расписание турниров ATP:
- 14 августа: Вашингтон (США)
- 22 августа: Цинциннати (США)
- 31 августа: Открытый чемпионат США
- 8 сентября: Кицбюэль (Австрия)
- 13 сентября: Мадрид (Испания)
- 20 сентября: Рим (Италия)
- 27 сентября: Открытый чемпионат Франции
Расписание турниров WTA:
- 3 августа: Палермо (Италия)
- 10 августа: название турнира станет известно позже
- 21 августа: Цинциннати (США) – турнир состоится на кортах US Open
- 31 августа: Открытый чемпионат США
- 7 сентября: Стамбул (Турция) – турнир пройдет в одно время со второй неделей US Open
- 14 сентября: Мадрид (Испания)
- 21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)
- 28 сентября: Открытый чемпионат Франции
- 5 октября: Сеул (Южная Корея) – турнир пройдет в одно время со второй неделей "Ролан Гаррос"
- 12 октября: Пекин (Китай)
- 19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)
- 26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.
- 2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)
- 9 ноября: Шеньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)
- 16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)
- 23 ноября: Гуанчжоу (Китай)
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