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Расчехляйте ракетки! Опубликован календарь выхода тенниса из карантина

17 июня, 21:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Теннис вернется в начале августа в Италии

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация выпустили предварительный календарь продолжении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится в августе. 3 августа стартует турнир WTA Palermo Ladies Open в Италии, а на 17 августа запланирован старт турнира ATP Citi Open в Вашингтоне.

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Расписание турниров ATP:

  • 14 августа: Вашингтон (США)
  • 22 августа: Цинциннати (США)
  • 31 августа: Открытый чемпионат США
  • 8 сентября: Кицбюэль (Австрия)
  • 13 сентября: Мадрид (Испания)
  • 20 сентября: Рим (Италия)
  • 27 сентября: Открытый чемпионат Франции

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Расписание турниров WTA:

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  • 3 августа: Палермо (Италия)
  • 10 августа: название турнира станет известно позже
  • 21 августа: Цинциннати (США) – турнир состоится на кортах US Open
  • 31 августа: Открытый чемпионат США
  • 7 сентября: Стамбул (Турция) – турнир пройдет в одно время со второй неделей US Open
  • 14 сентября: Мадрид (Испания)
  • 21 сентября: Рим (Италия) и Страсбург (Франция)
  • 28 сентября: Открытый чемпионат Франции
  • 5 октября: Сеул (Южная Корея) – турнир пройдет в одно время со второй неделей "Ролан Гаррос"
  • 12 октября: Пекин (Китай)
  • 19 октября: Ухань (Китай) и Наньчан (Китай)
  • 26 октября: Чжэнчжоу (Китай), второй турнир не определён.
  • 2 ноября: ВТБ Кубок Кремля и Токио (Япония)
  • 9 ноября: Шеньчжэнь, Китай (Итоговой турнир WTA)
  • 16 ноября: Чжухай, Китай (Малый Итоговый турнир WTA)
  • 23 ноября: Гуанчжоу (Китай)

Ранее мы писали о вечеринке с раздеванием после встречи с зараженным: как звезды тенниса отметили окончание турнира Джоко. Игроки беззаботно плясали и ползали по полу после первого этапа Adria Tour.

Смотрите, как Новак на карантине тренируется в домашних условиях:

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теннис WTA ATP

Источник: Сегодня|Спорт

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