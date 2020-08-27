Рекордное количество украинских теннисисток выступит на Открытом чемпионате США

Турнир "Большого шлема" начинается в Нью-Йорке в последний день лета

Из-за пандемии коронавируса теннисный "Большой шлем" в этом году недосчитается как минимум одного из своих турниров – Уимблдона. Англичане отменили свой турнир, который был запланирован на июнь. А вот Открытый чемпионат США решили проводить, несмотря на многочисленные трудности. К слову, накануне украинская теннисистка чуть не расплакалась, проиграв матч японской звезде.

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Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки US Open. В женской части соревнования выступит сразу семь представительниц Украины! Это рекордное количество для наших спортсменок. Правда, связано это в основном с тем, что многие теннисистки отказались приезжать в Нью-Йорк в нынешние времена. Даже наша Элина Свитолина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, в Штаты не прилетит.

Лидер "сине-желтых" Даяна Ястремская (№25) получила 19-й номер посева и встретится с Астрой Шарма из Австралии. Самой серьезной соперницей у наших будет чешка Каролина Плишкова – ее жребий "подарил" Ангелине Калининой. Сложный будет матч у Катарины Завацкой (№106): ей досталась Елена Рыбакина (№17) из Казахстана.

Захватывающим должно выйти противостояние 18-летней киевлянки Марты Костюк (№140) с россиянкой Дарьей Касаткиной (№68). Также в первом раунде на хардовые корты престижного турнира выйдут опытные Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Леся Цуренко.

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Смотрите, как Даяна Ястремская выигрывала на крупном турнире в Катаре:

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