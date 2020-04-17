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Решение о проведении US Open примут в июне: матчи могут пройти без зрителей

17 апреля, 12:02

Александр Трикиша

Организаторы турнира "Большого шлема" считают главным фактором здоровье и благополучие игроков

Судьба теннисного турнира серии "Большого шлема" US Open, который должен пройти с 24 августа по 13 сентября, решится в июне после заседания руководства турнира. Об этом сообщил Директор Ассоциации тенниса США Майк Доус. На собрании будут решать, проводить турнир в этом году или нет. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

"Нам очень повезло, что мы четвертый турнир "Большого шлема" в году – пока время играет в нашу пользу. Мы хотим провести турнир, но главным фактором станет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и всего персонала соревнований.

Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса", – сообщил Майк Доус.

Напомним, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

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теннис US Open коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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