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Серена Уильямс в шоке: все теннисные турниры мира отменены до середины лета

1 апреля, 21:21

Алексей Андрейцев

Мужская и женская ассоциации тенниса продлили паузу в соревнованиях на пять недель

Пандемия коронавируса шагает по планете. Сегодня стало известно, что женская и мужская теннисные ассоциации WTA и ATP приостановили все турниры до середины лета – до 13 июля.

Ранее 18 марта WTA и ATP отменили все профессиональные турниры до 7 июня. Сегодня теннисные ассоциации продлили паузу.

Решение о дальнейшем переносе турниров было принято после того, как сегодня стало известно об отмене Уимблдона, который должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Турнир не состоится впервые за 75 лет.

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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала отмену Уимблдона. Турнир впервые с 1945 года не состоится из-за распространения коронавируса. "Я в шоке", – коротко написала американка в Twitter.

Турнир проводится с 1877 года, этот розыгрыш должен был стать 134-м. Ранее турнир отменялся только в периоды мировых войн (1915-1918, 1940-1945). В 2021 году Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

Серена Уильямс и ее дочка Олимпия

Серена Уильямс и ее дочка Олимпия / Фото: Instagram

Напомним, что коронавирусом заразился знаменитый американский теннисист, победитель "Ролан Гаррос" Патрик Макинрой.

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Серена Уильямс WTA ATP коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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