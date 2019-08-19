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Рейтинг WTA: Элина Свитолина снова в Топ-5

Сегодня, 11:34

Украинская теннисистка вернулась пятерку лучших

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина поднялась на две ступеньки и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Свитолина (4492 очка) опередила в списке чешку Петру Квитову (4485) и голландку Кики Бертенс (4400).

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Кстати, в чемпионской гонке украинка занимает девятое место, а чтобы попасть на чемпионат, нужно занимать восьмое.  По итогам игровой недели другие украинки, находящиеся в топ-100, теряют позиции. Даяна Ястремская, опустившись на одну позицию, занимает в рейтинге 33-е место, а еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко, которая из-за травмы локтя не стартовала на турнире в Цинциннати, потеряла очки за прошлогодний четвертьфинал и опустилась сразу на 5 позиций – 40-е место. Екатерина Козлова – 74-е.

Рейтинг WTA возглавляет японка Наоми Осака (6606). Второй идет австралийка Эшли Барти (6501), третьей – чешка Каролина Плишкова (6315), четвертой – победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп (4743).

Вместе с тем, согласно рейтингу журнала Forbes, Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В период с 2018-го по 2019 год украинка заработала 6,1 миллиона долларов, из них 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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рейтинг теннис Элина Свитолина WTA

Источник: WTA

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