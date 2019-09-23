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Рейтинг WTA: Стабильная Свитолина и рекордсменка Ястремская

23 сентября, 10:35

Костюк поднялась на 33 позиции

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Известен обновленный рейтинг WTA, в котором произошло несколько заметных перестановок для украинских теннисисток. Ранее мы писали, что российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает обновлять свой личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Прошлую неделю она начинала 28-й в рейтинге, уже текущую начинает будучи 27-й.

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Также на 33 позиции свое положение в рейтинге улучшила Марта Костюк, которая добралась до финала турнира серии ITF во Франции. А вот Элина Свитолина как и прежде занимает третью позицию.

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Обновленный рейтинг WTA:

1. Эшли Барти (Австралия, 6446)
2. Каролина Плишкова (Чехия, 6125)
3. Элина Свитолина (Украина, 5160)
4. Наоми Осака (Япония, 5011)
5. Бьянка Андрееску (Канада, 4835)
6. Симона Халеп (Румыния, 4803)
7. Петра Квитова (Чехия, 4326)
8. Кики Бертенс (Нидерланды, 4325)
9. Серена Уильямс (США, 3935)
10. Белинда Бенчич (Швейцария, 3738)

27. Даяна Ястремская (Украина, +1, 1795)
68. Леся Цуренко (Украина, 907)
77. Катерина Козлова (Украина, -5, 804)
142. Катерина Завацкая (Украина, -3, 448)
177. Ангелина Калинина (Украина, +3, 345)
182. Марта Костюк, (Украина, +33, 338)

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Элина Свитолина WTA Даяна Ястремская Марта Костюк

Источник: Сегодня|Спорт

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