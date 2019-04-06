Роджер Федерер раскрыл секреты спортивного долголетия

Знаменитый швейцарский теннисист рассказал о влиянии современной медицины, авиации и уровня призовых на продолжительность спортивной карьеры

Роджер Федерер. Фото: AFP

Роджер Федерер раскрыл секреты спортивного долголетия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/846/bb4/5ca846bb44fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/846/bb4/5ca846bb44fa0.jpg 2019-04-06T09:31:28+03:00 Теннис Знаменитый швейцарский теннисист рассказал о влиянии современной медицины, авиации и уровня призовых на продолжительность спортивной карьеры

Швейцарец Роджер Федерер высказал мнение, что сегодня стало гораздо проще продлить спортивное долголетие. По словам 37-летнего теннисиста, появилось множество мелочей, которые облегчают нагрузки. В своем возрасте Федерер занимает четвертое место в мировом рейтинге и является лидером среди всех действующих теннисистов по количеству выигранных трофеев.

"Сейчас можно сильно продлить спортивную жизнь теннисиста. Всякие эластичные бинты, тейпы и другие средства помогают избежать травм. Плюс к этому, диета и хороший сон. Кроме того, можно избегать разгульного образа жизни, который часто вели парни из 70-х, 80-х годов. Это отнимало у них несколько лет профессиональной карьеры. Увеличение призовых также удерживает игроков все сильнее. Не только теннис развивается в этом смысле. Прогрессируют и авиакомпании – путешествовать стало гораздо проще. Стало меньше пересадок и проще регулировать свой календарь. Каждая мелочь в той или иной степени помогает", – цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, что в начале марта Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере: он второй в истории тенниса по этому показателю. Рекордсменом является американец Джимми Коннорс, на счету которого 109 титулов. Из действующих теннисистов ближе других к этой отметке подобрался Рафаэль Надаль – 80 побед.

В конце марта Федерер выиграл 101-й турнир в карьере. Роджер выиграл "Мастерс" в Майами, за час разобравшись в финале с хозяином корта и прошлогодним победителем турнира американцем Джоном Изнером.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.