Российский теннисист устроил истерику на Уимблдоне: появилось видео как буянил Медведев

Даниил Медведев сорвал злость на судье, стене и траве в матче с Гоффеном

Медведев уже покинул Уимблдон. Фото: AFP

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 4400 фунтов за неспортивное поведение на Уимблдоне. В третьем круге Медведев в пяти сетах проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.

В пятой партии Даниил вел – 4:1, но при счете – 4:2 проиграл свою подачу. После этого он накричал на судью из-за оплошности линейного арбитра, которая привела к тому, что он допустил двойную ошибку на брейк-пойнте.

"Я могу материться? Я могу материться? Если выругаюсь, меня оштрафуют, да?" – предварил Медведев свою тираду, в ходе которой заменял английские непристойные слова подходящими по звучанию.

В следующем гейме он истово отлупил ракеткой ограждение, перепугав стоящую на посту девушку.

А напоследок, уже уходя с корта, подверг аналогичной экзекуции знаменитый травяной газон Уимблдона. При этом он воздержался от традиционного рукопожатия с арбитром.

После матча супервайзер скрупулезно фотографировал место, по которому Медведев нанес удар. Всех игроков предупреждают, что Уимблдон не терпит неуважительного отношения к покрытию.

За выход в третий круг Медведев заработал 110 тысяч фунтов.

Кстати, два года назад Медведев был оштрафован на 14,5 тысячи долларов за то, что пререкался с арбитром и бросил в ее сторону монеты. На пресс-конференции после того матча Даниил извинился за свое поведение.

Напомним, что Элина Свитолина стала первой украинкой в четвертьфинале Уимблдона. Наша теннисистка в историческом матче обыграла Петру Мартич из Хорватии.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

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