С рулоном так же технична, как и на корте: вторая ракетка приняла вызов и не уступает футболистам

Халеп считает, что карантин - это возможность показать, как быть ответственными за нашу жизнь и окружающих нас людей

Румынская теннисистка Симона Халеп поддержала челлендж "Оставайся дома", который призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Вторая ракетка мира показал, что может набивать рулон туалетной бумаги не хуже, чем профессиональные футболисты. Ранее мы писали, что лучшая футболистка Украины поигралась с туалетной бумагой в любимой позе Роналду.

"Я принимаю вызов. Оставайтесь дома и будьте здоровы. К сожалению, мы все переживаем очень трудные времена, с новыми испытаниями, которые мы едва могли себе представить несколько месяцев назад. Но с другой стороны – это прекрасная возможность показать, что мы знаем, как быть солидарными и ответственными за нашу жизнь и окружающих нас людей. Пока мы остаемся дома, врачи и медицинский персонал прилагают огромные усилия для того, чтобы лечить и спасти каждую жизнь", – считает Симона.

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По данным на утро 21 марта в мире выявлено более 275 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 88 тысяч выздоровели, 11 402 человек умерли.В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где в декабре и была зафиксирована вспышка эпидемии.

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