С улицы – в большой теннис: украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет играть

Договорной матч Бахмета на турнире ITF в Дохе организовали ради 5000 евро и хайпа, а он не набрал ни одного очка

/ Фото: AFP

Реклама

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе прошел подозрительный матч, который уже вошел в историю тенниса. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артема Бахмета, о существовании которого до этого поединка никто не знал. А на сайте ITF даже не было профиля Бахмета. Спортсмен из Таиланда, занимающий 1369 место в рейтинге ATP, выиграл у украинца со счетом 6:0, 6:0, а Бахмет не набрал ни одного очка.

Читайте также: Под наблюдением Европола: за договорные матчи в чемпионате Италии задержали 14 человек

Оказалось, что Артем никакой не теннисист и никогда не занимался теннисом, а это шоу ребята устроили, воспользовавшись недобором игроков, и чтобы немного подзаработать на ставке против украинца, и ради развлечения и хайпа. По крайней мере так объяснил ситуацию организатор нашумевшего договорного матча в Дохе Николай Труш в интервью на Youtube-канале "Железная Ставка".

"Слушай, я не знаю, сколько точно мы выиграли, но сумма до 5000 евро. Но при этом у нас не была организована вся работа. Можно было поставить больше, но не было времени всем этим заниматься. Смысл всего этого был в развлечении, это не делалось для заработка. Я понимал, что мой друг проиграет, ведь он никогда не играл в теннис", – заявил Труш.

Также Труш признался, что супервайзер видел этот крайне подозрительный матч, но не остановил его.

"Для начала Артем отказался от разминки. Потому что на разминке было бы видно, что он не умеет играть. А во время матча ему довольно тяжело было просто перебить мячик через сетку. Во время второго гейма судья вызвал супервайзера. Тот пришел на корт и начал смотреть за игрой. Но в итоге сказал: все нормально, пусть играет. Я не уверен, что это косяк, Артем играл, как он мог, он заплатил взнос, дисквалифицировать его было бы неправильно", – считает Труш.

Ранее мы писали, что украинец в десятке подозреваемых теннисистов, которые подходят под описание участника договорняков.

Смотрите, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама