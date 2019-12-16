Украинец в десятке подозреваемых теннисистов, которые подходят под описание участника договорняков

/ Фото: AFP

135 теннисистов, в том числе и один представитель ТОП-30 рейтинга ATP, подозреваются в участии в договорных матчах. Об этом сообщила влиятельная немецкая ежедневная газета Die Welt. Ранее мы сообщали, что за договорные матчи задержан экс-игрок "Реала", а ставки делались в Украине.

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По словам журналистов, в схему вовлечен игрок из ТОП-30 мировой классификации, у которого три титула ATP. Под это описание подходят: Маттео Берреттини, Диего Шварцман, Алекс Де Минаур, Бенуа Пэр, Николоз Басилашвили, Виктор Троицки, Андреас Сеппи, Дамир Джумхур, Жоао Соуса и украинецАлександрДолгополов, который восстанавливается после операции и снялся с Australian Open.При этом Долгополов сейчас вне ТОП-30, а рейтинг его заморожен.

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Мы также сообщали, что участника US Open-2018 задержали по подозрению в участии в договорных матчах. В результате массовых обысков испанской полицией было задержано 83 человека по подозрению в организации и участии в договорных матчах. 28 человек из числа задержанных – теннисисты, имена которых не раскрываются. При этом один из задержанных принимал участие в Открытом чемпионате США-2018. В ходе обысков по 11 адресам было изъято более 200 тысяч долларов, оружие, несколько роскошных автомобилей и большое количество документов.

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