Под наблюдением Европола: за договорные матчи в чемпионате Италии задержали 14 человек

/ Фото: AFP

Полиция Испании задержала 14 человек в ходе операции, призванной пресечь попытки организации договорных матчей в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов. Ранее мы сообщали, что украинец в десятке подозреваемых теннисистов, которые подходят под описание участника договорняков.

Речь идет об одной из фаз операции по делу об организации договорных матчей, которая проводилась в Испании. Первая прошла в мае текущего года. Тогда за договорные матчи был задержан экс-игрок "Реала" Рауль Браво, считавшийся главарем группировки. А ставки, как оказалось, делались в Украине. Также среди арестованных были экс-полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Пальмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис и защитник "Депортиво" Иньиго Лопес.

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По информации стражей порядка, операция прошла в координации с Европейским полицейским агентством – Европол. Расследование проводилось совместно с итальянскими правоохранительными органами. Задержанных подозревают в коррупции, отмывании средств и ненадлежащем распоряжении имуществом.

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