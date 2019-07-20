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С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: Instagram

Столь элегантными полуфиналистку Уимблдона Элину Свитолину и ее бойфренда француза Гаэля Монфиса мы, похоже, еще не видели. Элина в шикарнейшем платье, Гаэль – в убедительном костюме. И пусть они выбрали серый цвет, в этот раз он излучал просто-таки звездную силу. В обворожительных нарядах Свитолина и Монфис предстали на ступеньках Одесского театра оперы и балета во время церемонии закрытия международного кинофестиваля.

Подписчики украинско-французского тандема в Instagram не скрывали восторга от нового имиджа Элины и Гаэля.

  • Огонь!
  • Прекрасные!
  • Лайк – от тех, кто считает вас самой красивой парой мирового тенниса!

Интересно, что перед появлением на красной дорожке Одесского кинофестиваля Свитолина и Монфис хорошенько отогрелись на солнышке, сняв яхту для отдыха на Черном море.

Как мы писали ранее, Свитолина с Монфисом посетили Киев, поделившись совместным фото. Влюбленная пара провела время в столице Украины, сфотографировавшись на фоне Майдана.

Также сообщалось, что четыре украинки получат путевки в основную сетку последнего турнира "Большого Шлема" в сезоне. Элина Свитолина занимает 7-е место в рейтинге WTA, Даяна Ястремская - 34-е, Леся Цуренко - 36-е, а Катерина Козлова - 66-е. На кону Открытого чемпионата США будет стоять более 50 миллионов долларов.

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Тег Одесса, теннис, Элина Свитолина

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Сегодня|Спорт

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