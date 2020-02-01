Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу Свитолиной

София Кенин / Фото: Reuters

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей первого турнира Большого шлема в 2020 году. В финале она обыграла обидчицу Элины Свитолиной испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Для 21-летней спортсменки из США это первый трофей на мэйджоре. Также Кенин – самая молодая чемпионка Мельбурна с 2008 года, когда там побеждала россиянка Мария Шарапова.

Кенин во второй раз победила Мугурусу за последние полгода. В сентябре 2019-го американка обыграла испанку на турнире WTA Premier Mandatory в Пекине. Для Кенин это третий Australian Open в карьере и ее лучшим результатом до этого был второй круг в прошлом сезоне. А на "шлемах" лучшим показателем Софии был четвертый круг на "Ролан Гаррос", где она проиграла будущей чемпионке австралийке Эшли Барти.

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Отметим, что это был первый финал на "шлемах" с 2017 года, в котором играли теннисистки из США и Испании. Два с половиной года назад Мугуруса обыграла Серену Уильямс в решающем матче на Уимблдоне. Также это был восьмой финал на турнирах Большого шлема в Открытой Эре и первый на Australian Open, в котором встретились соперницы, не входящие в Топ-10 мирового рейтинга – Кенин пока 15 в мире, а Гарбинье – 32-я.

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