Теннисистка Эжени Бушар попробовала себя в роли русалки

Знаменитая канадская теннисистка Эжени Бушар активно проводит отпуск на острове Некер в Атлантическом океане. Бушар, примерила на себе хвост русалки.

"Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но пришлось устроить фотосессию", – написала теннисистка в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 28 Ноя 2018 в 10:30 PST

24-летняя Эжени Бушар завершила сезон на 88-й строчке в рейтинге WTA. Она не смогла завоевать ни одного титула в сезоне-2018, выиграв 27 матчей при 19 поражениях. На корте теннисистка заработала 371 тысяч долларов призовых.

Тем не менее, Бушар не теряет популярности среди поклонников в Instagram. Теннисистка, имеющая 1,8 миллиона подписчиков в соцсети, недавно разделась для мужского журнала.

Ранее летом канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса". Тогда Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса в социальных сетях – шутка.

Ранее мы писали, что Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Спортсменка уже в третий раз встретилась с болельщиком, которому проспорила свидание в начале прошлого года.