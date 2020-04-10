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Самые влиятельные в 38 лет – рейтинг спортсменов с наибольшей властью

10 апреля, 12:14

Елена Павлова

Бывшая первая ракетка мира не побеждала на турнирах Большого шлема с 2018 года

Французское издание L’Equipe воспользовалось паузой в спортивных соревнованиях и составило список самых влиятельных людей из мира тенниса. На первое место авторы поставили 38-летнего рекордсмена по победам на турнирах Большого шлема среди мужчин (20 раз) швейцарца Роджера Федерера. Бывшая первая ракетка мира не выигрывает "шлемы" с 2018 года, но все равно остается самым влиятельным теннисистом в мире.

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Второе место в списке заняла бывшая первая ракетка мира 38-летняя американка Серена Уильямс, которая чаще всех брала "шлемы" – 23 в Открытой эре. Тройку самых влиятельных игроков в мире замкнул серб Новак Джокович, который на данный момент первая ракетка мира среди мужчин.

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Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Самые влиятельные люди в теннисе по версии L’Equipe:
1. Роджер Федерер (Швейцария)
2. Серена Уильямс (США)
3. Новак Джокович (Сербия)
4. Рафаэль Надаль (Испания)
5. Крейг Тайли (Директор Australian Open)
6. Билли Джин Кинг (США)
7. Агенты
8. Андреа Гаунденци (глава ATP)
9. Стив Саймон (глава WTA)
10. Стейси Алластер (глава USTA)

Ранее "дедушка" Федерер ошарашил амбициозными планами на 2020-й год.

Смотрите, как Роджер Федерер исполнил теннисный трюк

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Источник: L’Equipe

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