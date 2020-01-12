Сборная Украины сыграет матч Кубка Дэвиса с Тайванем в Запорожье

Сергей Стаховский / Фото: AFP

В марте мужская сборная Украины по теннису проведет свой первый в этом году матч Кубка Дэвиса – командного чемпионата мира. По жеребьевке "сине-желтые" сразятся с командой Тайваня и будут играть на своей площадке. Как сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса, украинцы в качестве домашнего города выбрали Запорожье. К слову, Сергей Стаховский готовится с Федерером к эйсам по 100 долларов.

Встреча с азиатской сборной пройдет 6-7 марта (пятницу и субботу) 2020 года. Покрытие пока что не выбрано. Матчи пройдут во Дворце спорта "Юность", который чуть более года назад прошел реконструкцию. Там уже играла мужская сборная Украины по баскетболу в отборочном кампании чемпионата мира.

Капитаном, то есть, тренером украинских теннисистом нынче является легендарный Андрей Медведев. В сентябре прошлого года наши уступили в гостях Венгрии (2:3) и теперь сыграют в плей-офф Первой мировой группы. Матч против Тайваня – встреча первого раунда. Лидерами "сине-желтых" в последнее время были Сергей Стаховский и Илья Марченко.

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