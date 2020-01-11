"Железный" Рафаэль Надаль проиграл матч за сборную Испании впервые за 15 лет

Однако первый номер мирового рейтинга исправился в паре и вышел с командой в полуфинал Кубка АТР

Рафаэль Надаль / Фото: AFP

Ассоциация теннисистов-профессионалов первым крупным турниром 2020 года решила сделать командный турнир. Премьерный Кубок АТР собрал 24 сборные. Масштабное мероприятие с призовым фондом в 15 миллионов долларов проходит в трех австралийских городах: Брисбене, Перте и Сиднее. Вчера мы сообщали, что судья вмешался в матч Джоковича.

Сейчас спортсмены дошли уже до решающих стадий. В Сиднее произошло из ряда вон выходящее событие: испанец Рафаэль Надаль под флагом сборной проиграл в одиночном разряде впервые с 2004 года! А в паре он не уступал с 2005 года. Поражение первому номеру мирового рейтинга нанес бельгиец Давид Гоффен, выиграв в двух сетах со счетом 6:4, 7:6. Правда, Рафа быстро отошел от неудачи и в дуэте с Пабло Каррено-Бустой обеспечил Испании путевку в полуфинал.

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Таким образом, полуфинальные пары на Кубке АТР сложились следующим образом: Испания – Австралия, Сербия – Россия.

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