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Сборная Украины узнала соперников по Кубку Дэвиса

Сегодня, 19:27

Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году

Фото: Twitter
Сборная Украины узнала соперников по Кубку Дэвиса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b18/c94/5c5b18c943c1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b18/c94/5c5b18c943c1e.jpg Теннис Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году

Сегодня состоялась церемония жеребьевки соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. В сентябре сборную Украины ожидает выездной матч с командой Венгрии. Напомним, что Украины при жеребьевке не попала в число сеяных. Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году.

В сентябре наши теннисисты обыграли Португалию. Героем тех встреч стал первая ракетка Украины Сергей Стаховский. Он выиграл обе одиночные встречи и помог одержать победу в парной.

Напомним, что сегодня сборная Украины с поражения стартовала в Кубке Федерации. Наши теннисистки уступили Шведкам – 1:2. Завтра украинки сразятся с Болгарией.

В этом году розыгрыш Кубка Федерации проходит по новому регламенту. Теперь сразу несколько сборных играют между собой, а все матчи принимает одна страна. Победитель такой группы пройдет в плей-офф Второй мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.

Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

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Тег теннис, жеребьевка, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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