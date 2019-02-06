Сборная Украины узнала соперников по Кубку Дэвиса
Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году
Сегодня состоялась церемония жеребьевки соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. В сентябре сборную Украины ожидает выездной матч с командой Венгрии. Напомним, что Украины при жеребьевке не попала в число сеяных. Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году.
В сентябре наши теннисисты обыграли Португалию. Героем тех встреч стал первая ракетка Украины Сергей Стаховский. Он выиграл обе одиночные встречи и помог одержать победу в парной.
Напомним, что сегодня сборная Украины с поражения стартовала в Кубке Федерации. Наши теннисистки уступили Шведкам – 1:2. Завтра украинки сразятся с Болгарией.
В этом году розыгрыш Кубка Федерации проходит по новому регламенту. Теперь сразу несколько сборных играют между собой, а все матчи принимает одна страна. Победитель такой группы пройдет в плей-офф Второй мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.
Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.
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