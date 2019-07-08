Сегодня стартует вторая неделя Уимблдона: в основе осталось двое украинок

Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут поединки за выход в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира

Суперпара. Маррей и Уильямс позабавили публику легкой победой. Фото: AFP

До второй недели Уимблдона в одиночном разряде "дожили" двое "сине-желтых". Элина Свитолина и Даяна Ястремская, самая юная украинка, пробившаяся в 1/8 финала на лондонском мейджоре, сегодня будут бороться за выход в четвертьфинал. Причем он может стать первым как для 19-летней Даяны, дебютировавшей в основе травяного "шлема", так и для Элины, которая всего второй раз в карьере дошла здесь до четвертого раунда.

Кто выиграет Уимблдон: шансы Ястремской выше, чем первой ракетки Украины Свитолиной

Свитолиной для рекорда нужно одолеть Петру Мартич. С 24-й ракеткой мира из Хорватии украинка встречалась уже четыре раза и три последние матча выигрывала. Задача посильная, хотя, судя по тому, как Элине тяжело дались победы на этом Уимблдоне, с прогнозами нужно быть осторожными. Гречанка Мария Саккари ее изрядно помотала в 3-м круге и взяла один сет на тайбрейке. Свитолиной понадобилось семь матчболов, чтобы завершить игру. Но, как и у Мартич, которая тоже отработала три сета в поединке с американкой Дэвис, у нашей №1 было два дня на восстановление.

У Даяны же в соперницах после швейцарки Голубич – непростая Чжан Шуай, хоть китаянка и уступает Ястремской в рейтинге (№50 против №35). Девушки уже встречались в прошлом году в полуфинале победного для украинки турнира в Гонконге: Даяна победила в двух близких партиях. "Думаю, что на траве у меня против нее больше шансов, чем на харде, – считает Ястремская. – Хотя хард в Гонконге, на мой взгляд, был даже быстрее, чем корты Уимблдона в этом году". Интересно, что Даяна сейчас опережает Свитолину по букмекерским ставкам на титул: правда, в обеих пока верят с трудом – 23,0 и 41,0 (8-я и 10-я). Главная фаворитка – первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, которая пока что прет танком по всем соперницам.

В парах у нас осталась только Надежда Киченок. В дуэте с американкой Абигейл Спирс девушки будут биться за 1/4 финала с американско-чешским тандемом Меличар/Пешке. А в миксте Наде с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши еще нужно пройти в 1/8-ю через новозеландско-словенскую пару Венус/Среботник. В таких же составах Киченок выступала на Ролан Гаррос, где дошла до четверть- и полуфинала.

К парам на этом турнире вообще небывалый интерес. И как тут не проникнуться микстом, когда в дуэте здесь выступают Серена Уильямс и Энди Маррей! Узнав, что они стали в пару, Виктория Азаренка лишь с улыбкой сказала: "Удачи всем остальным". С такими звездными участниками организаторам ничего не оставалось, как ставить матч первого же раунда на Центральный корт, причем последним. Энди ранее уже вылетел из парной сетки, а вот Серена в рекордный 60-й раз вышла в 1/8 финала одиночного "шлема". Но сил у обоих хватило – Серена мощно принимала даже мужскую подачу, и они легко выиграли дебютный матч против Мийс/Гуарачи – 6:4, 6:1. "Самое впечатляющее для меня – это ее подача, после которой мы получали очки, – признался Энди. – В миксте это значительно облегчало мою игру у сетки". По настроению матч больше напоминал выставочный. Соперники улыбались и хихикали, даже когда проигрывали очки. А один из розыгрышей набрал таких оборотов, что в суматохе Уильямс повалилась на траву и, оказавшись под сеткой, пыталась спрятаться от летающего над головой мяча. Эпизод вызвал хохот и у трибун, и у самих теннисистов. Кстати, муж Серены Алексис Оганян на оба ее матча в субботу пришел в футболке сборной США по футболу – в честь финала женского чемпионата мира. На груди был номер 13 – Алекс Морган.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

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