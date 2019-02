Серена Уильямс снова войдет в ТОП-10 рейтинга теннисисток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/318/05b/5c631805b991e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/318/05b/5c631805b991e.jpg 2019-02-12T21:04:00+02:00 Теннис После следующего обновления рейтинга WTA американская теннисистка поднимется в десятку сильнейших

Американка Серена Уильямс в понедельник вернется в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается в микроблоге WTA Insider в Twitter. В последний раз младшая из сестер Уильямс находилась в числе десяти лучших теннисисток мира в июле 2017 года.

На данный момент лидером мирового рейтинга теннисисток остается японка Наоми Осака, второй идет чешка Петра Квитова, третьей – румынка Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина занимает седьмое место, а Серена Уильямс сейчас расположилась на 11-й позиции.

With today’s results @QatarTennis, Serena Williams will return to the Top 10 on Monday. The last time Serena was ranked in the Top 10 was the week of July 3, 2017.