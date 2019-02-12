Серена Уильямс снова войдет в ТОП-10 рейтинга теннисисток

После следующего обновления рейтинга WTA американская теннисистка поднимется в десятку сильнейших

Серена Уильямс. Фото: Instagram

Серена Уильямс снова войдет в ТОП-10 рейтинга теннисисток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/318/05b/5c631805b991e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/318/05b/5c631805b991e.jpg 2019-02-12T21:04:00+02:00 Теннис После следующего обновления рейтинга WTA американская теннисистка поднимется в десятку сильнейших

Американка Серена Уильямс в понедельник вернется в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается в микроблоге WTA Insider в Twitter. В последний раз младшая из сестер Уильямс находилась в числе десяти лучших теннисисток мира в июле 2017 года.

На данный момент лидером мирового рейтинга теннисисток остается японка Наоми Осака, второй идет чешка Петра Квитова, третьей – румынка Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина занимает седьмое место, а Серена Уильямс сейчас расположилась на 11-й позиции.

With today’s results @QatarTennis, Serena Williams will return to the Top 10 on Monday. The last time Serena was ranked in the Top 10 was the week of July 3, 2017. — WTA Insider (@WTA_insider) 12 лютого 2019 р.

Напомним, что Украина потеряла две позиции в мировом рейтинге после матчей Кубка Федерации. Наши теннисистки не смогли пробиться во Вторую Мировую лигу.

Напомним, наша команда выступала в Первой группе Евро-Африканской зоны и заняла в группе второе место.

Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

Ранее мы писали, что сборная Украины узнала соперников по Кубку Дэвиса. Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году.

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