Серена Уильямс снова войдет в ТОП-10 рейтинга теннисисток
После следующего обновления рейтинга WTA американская теннисистка поднимется в десятку сильнейших
Американка Серена Уильямс в понедельник вернется в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается в микроблоге WTA Insider в Twitter. В последний раз младшая из сестер Уильямс находилась в числе десяти лучших теннисисток мира в июле 2017 года.
На данный момент лидером мирового рейтинга теннисисток остается японка Наоми Осака, второй идет чешка Петра Квитова, третьей – румынка Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина занимает седьмое место, а Серена Уильямс сейчас расположилась на 11-й позиции.
With today’s results @QatarTennis, Serena Williams will return to the Top 10 on Monday. The last time Serena was ranked in the Top 10 was the week of July 3, 2017.— WTA Insider (@WTA_insider) 12 лютого 2019 р.
Напомним, что Украина потеряла две позиции в мировом рейтинге после матчей Кубка Федерации. Наши теннисистки не смогли пробиться во Вторую Мировую лигу.
Напомним, наша команда выступала в Первой группе Евро-Африканской зоны и заняла в группе второе место.
Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.
Ранее мы писали, что сборная Украины узнала соперников по Кубку Дэвиса. Победитель этой встречи сыграет в квалификации Мировой группы в 2020 году.
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