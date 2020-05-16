Шокирующий метод борьбы с COVID-19: экс-лидер мирового рейтинга поддержал расстрел нарушителей карантина

Теннисист считает, что, когда вещи выходят из-под контроля, нужно принимать самые жесткие меры

Бывшая первая ракетка мира, известный чилийский теннисист Марсело Риос шокировал заявлением по поводу нарушителей карантина, введенного в большинстве стран мира из-за пандемии COVID-19. Поводом для такого поста послужил пример Филиппин, где президент страны Родриго Дутерте несколько недель назад предоставил полиции полномочия стрелять в людей, которые нарушают карантин.

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"Не знаю, что за правительство у этой страны, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Внимание, это мое личное мнение: я думаю, что, когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жесткие методы", — написал Риос.

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Отметим, что 44-летний Риос до сих пор остается единственным теннисистом в мужском одиночном разряде, который поднимался на первую строчку рейтинга и при этом не выиграл за карьеру ни одного турнира Большого шлема.

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Ранее мы также сообщали, что лучший украинский теннисист отсидел две недели на самоизоляции в Венгрии и вернется на корт. Сергей Стаховский интенсивно тренируется в Будапеште.

Коронавирус. Фото: REUTERS/EAL

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