Симона Халеп стала почетным гражданином Бухареста
Румынская теннисистка возглавляет рейтинг WTA
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп получила статус почетного гражданина Бухареста. Церемония награждения прошла в театре Эксельсиор в Бухаресте.
"Когда я впервые приехала в Бухарест 10 лет назад, то этот город мне, уроженке Констанцы, показался странным. Но сегодня я могу назвать его своим домом. Спасибо за все приятные слова и поддержку, а также за критику, потому что критика мотивирует меня становиться сильнее", – заявила румынская теннисистка.
Халеп вернулась на первую строчку мирового рейтинга в понедельник, сместив датчанку Каролину Возняцки.
Ранее Симона Халеп была признана самой успешной женщиной в Румынии.
Ранее Халеп стала первой в истории румынской теннисисткой, возглавившей рейтинг WTA. Со столь значимым событием в истории страны Халеп поздравили футболисты сборной Румынии. Они записали короткое видео с поздравлением.
Интересно, что Халеп заняла первое место в рейтинге, не выиграв за год ни одного турнира "Большого шлема". Многие подвергли сомнению значимость успеха Симоны. Однако за румынскую теннисистку заступился легендарный теннисист Роджер Федерер.
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