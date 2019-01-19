"Слезы Ястремской разбили мое сердце": Серена Уильямс растрогалась после победы над украинкой
Легенда тенниса поделилась своими эмоциями после матча с 18-летней Даяной Ястремской
23-кратная чемпионка турниров "Большого Шлема" американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала эмоции 18-летней украинки Даяны Ястремской после поражения в матче третьего раунда Australian Open. Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте.
"Когда я подошла к сетке, то увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а для того, чтобы победить. Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу.
Плакала ли я раньше после матчей? Да, конечно. Однажды я проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать", – заявила Серена.
Следующей соперницей Уильямс станет первая ракетка мира Симона Халеп. Румынка обыграла в 1/16 финала Винус Уильямс.
Сегодня лучшая тенниска Украины Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Поединок против китаянки Чжан Шуай растянулся почти на три часа.
Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.
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