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"Слезы Ястремской разбили мое сердце": Серена Уильямс растрогалась после победы над украинкой

Сегодня, 13:36

Легенда тенниса поделилась своими эмоциями после матча с 18-летней Даяной Ястремской

Серена Уильямс и Даяна Ястремская
Серена Уильямс и Даяна Ястремская. Фото: AFP
"Слезы Ястремской разбили мое сердце": Серена Уильямс растрогалась после победы над украинкой //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/30b/1a5/5c430b1a57228.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/30b/1a5/5c430b1a57228.jpg Теннис Легенда тенниса поделилась своими эмоциями после матча с 18-летней Даяной Ястремской

23-кратная чемпионка турниров "Большого Шлема" американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала эмоции 18-летней украинки Даяны Ястремской после поражения в матче третьего раунда Australian Open. Уильямс-младшая добыла уверенную победу – 6:2, 6:1, после чего поддержала соперницу, расплакавшуюся прямо на корте.

"Когда я подошла к сетке, то увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а для того, чтобы победить. Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что Ястремская – большой талант, приятно видеть такое отношение к делу.

Плакала ли я раньше после матчей? Да, конечно. Однажды я проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать", – заявила Серена.

Следующей соперницей Уильямс станет первая ракетка мира Симона Халеп. Румынка обыграла в 1/16 финала Винус Уильямс.

Сегодня лучшая тенниска Украины Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Поединок против китаянки Чжан Шуай растянулся почти на три часа.

Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

теннис, Серена Уильямс, Australian Open, Даяна Ястремская

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Источник:

Sport.ua

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