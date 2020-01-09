Соперники сборной Украины по теннисному Кубку Федерации опубликовали составы

Команды-соперницы сборной Украины по Кубку Федерации назвали свои заявки на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. Напомним, отборочный турнир пройдет в столице Эстонии, Таллине, с 5 по 8 февраля. Как мы писали, Украина подала заявку на Кубок Федерации со Свитолиной и Ястремской в составе.
Пока что заявки сборных носят предварительный характер. Кто именно будет защищать честь страны, станет известно ближе к соревнованиям. Тем не менее, уже известно, что за Хорватию не сыграют Петра Мартич (15-й номер мирового рейтинга) и Донна Векич (20). А вот у Греции Мария Саккари (23) значится в списке, как и Анетт Контавейт (26) у Эстонии.
Австрия: Барбара Хаас, Юлия Грабхер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус.
Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.
Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак.
Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлац.
Греция: Мария Саккари, Деспина Папрамичайл, Валентини Грамматикопулу, Михаела Лаки.
Италия: Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Юлия-Лаура Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисьян, Елизабетта Коккиаретто.
Читайте, как "хитрая" Ястремская водила нового тренера в баню.
Жеребьевка группы состоится 13 января. В плей-офф Мировой группы выйдут две лучшие команды турнира в Таллине.
Смотрите, как Элина Свитолина становилась третьей ракеткой мира
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк