Соперники сборной Украины по теннисному Кубку Федерации опубликовали составы

Квалификационный турнир состоится в Эстонии с 5 по 8 февраля

Мария Саккари планирует сыграть в Эстонии

Команды-соперницы сборной Украины по Кубку Федерации назвали свои заявки на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны. Напомним, отборочный турнир пройдет в столице Эстонии, Таллине, с 5 по 8 февраля. Как мы писали, Украина подала заявку на Кубок Федерации со Свитолиной и Ястремской в составе.

Пока что заявки сборных носят предварительный характер. Кто именно будет защищать честь страны, станет известно ближе к соревнованиям. Тем не менее, уже известно, что за Хорватию не сыграют Петра Мартич (15-й номер мирового рейтинга) и Донна Векич (20). А вот у Греции Мария Саккари (23) значится в списке, как и Анетт Контавейт (26) у Эстонии.

Австрия: Барбара Хаас, Юлия Грабхер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус.

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.

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Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак.

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлац.

Греция: Мария Саккари, Деспина Папрамичайл, Валентини Грамматикопулу, Михаела Лаки.

Италия: Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Юлия-Лаура Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисьян, Елизабетта Коккиаретто.

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Жеребьевка группы состоится 13 января. В плей-офф Мировой группы выйдут две лучшие команды турнира в Таллине.

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