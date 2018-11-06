Состоялась жеребьевка Итогового чемпионата АТР
Теннисный турнир стартует 11 ноября в Лондоне
В Лондоне состоялась жеребьевка стартующего на следующей неделе Итогового турнира ATP. По ее итогам в группу Куэртена попал лидер рейтинга Новак Джокович, компанию которому составили Марин Чилич, Александр Зверев и Джон Изнер. В квартет Хьюитта жребий определил Роджера Федерера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Кеи Нишикори.
Изначально в соревновании должны были участвовать Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро, но они снялись из-за травм. Их места заняли Кеи Нишикори и Джон Изнер.
Пару запасных составили Карен Хачанов и Борна Чорич.
Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.
Let the good times roll...@JohnIsner completes the line-up and the elite eight for #NittoATPFinals is set!— Tennis TV (@TennisTV) 5 ноября 2018 г.
Who'd you think's gonna take the title? pic.twitter.com/tJDvHQ0s3s
Вчера Рафаэль Надаль объявил о том, что не поедет на Итоговый чемпионат АТР, испанец сослался на боли в животе и голеностопе, из-за которых снялся с прошедшего на прошлой недели "Мастерса" в Париже.
Ранее мы писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.
Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.
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