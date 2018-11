Состоялась жеребьевка Итогового чемпионата АТР

В Лондоне состоялась жеребьевка стартующего на следующей неделе Итогового турнира ATP. По ее итогам в группу Куэртена попал лидер рейтинга Новак Джокович, компанию которому составили Марин Чилич, Александр Зверев и Джон Изнер. В квартет Хьюитта жребий определил Роджера Федерера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Кеи Нишикори.

Изначально в соревновании должны были участвовать Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро, но они снялись из-за травм. Их места заняли Кеи Нишикори и Джон Изнер.

Пару запасных составили Карен Хачанов и Борна Чорич.



Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

Let the good times roll...@JohnIsner completes the line-up and the elite eight for #NittoATPFinals is set!



Who'd you think's gonna take the title? pic.twitter.com/tJDvHQ0s3s