Спрятался от карантина: Роджер Федерер играет в теннис на снегу у стеночки в родной Швейцарии

Вынужденный карантин из-за пандемии коронавируса заставляет спортсменов искать себе новые занятия или же вспоминать старые. При этом далеко не всем удается сохранять хорошее расположение духа. Однако знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер и сам не унывает, и не советует впадать в депрессию своим поклонникам. Ранее "дедушка" Федерер ошарашил амбициозными планами на 2020-й год.

38-летний спортсмен записал обращение в соцсетях из родной Швейцарии. Во всей видимости находясь в горах, Роджер вышел на снежок и попробовал поиграть со стенкой. О чем и рассказал подписчикам, а их у него в Instagram – более семи миллионов! Набивая мяч, Федерер рассказывал:

"Привет, ребята. Хотел немного показать вам, как я тренируюсь дома. Вышел поиграть у стенки, как в старые добрые времена. Дома тоже нужно оставаться активным – можно даже отрабатывать некоторые трюки. Если серьезно, то сейчас как никогда важно слушать местные власти и адаптироваться к новой ситуации по мере возможностей. Я, наверное, схожу на пробежку, а потом еще поиграю в теннис со стенкой. Оставайтесь позитивными и активными. Мы пройдем через это вместе".

INSTAGRAM

Федерер занимает четвертое место в мировом рейтинге.

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