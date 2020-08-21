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Сразу – на встречу с легендой: украинская звезда тенниса получила соперницу на старте турнира в США

21 августа, 17:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даяна Ястремская стартует в Нью-Йорке поединком против американки Венус Уильямс

В субботу за океаном открывается элитный турнир WTA – пока что самый крупный после возобновления теннисного сезона. Традиционно он проводится в Цинциннати, но в этом году из-за коронавируса Western & Southern Open перенесли в Нью-Йорк. Призовой фонд соревнования, которое будет предшествовать US Open, составит 2,25 миллиона долларов. К слову, недавно Свитолина отказалась от участия в Открытом чемпионате США.

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Прошла жеребьевка основной сетки турнира, в которой выступит 20-летняя украинка Даяна Ястремская. В соперницы украинке уже в первом раунде досталась легенда мирового тенниса, многократная победительница "Большого шлема" – американка Венус Уильямс, пишет сайт btu.org.ua. Недавно старшей из сестер исполнилось 40 лет! От организаторов она получила "wild card".

Сейчас Венус занимает 65-е место в мировом рейтинге, тогда как Даяна – 25-е. К сожалению, компанию Ястремской в основной сетке не составят другие наши девушки. Сегодня в квалификации проиграли сразу трое наших: Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. Особенно драматичным оказался матч молодой Завацкой, которая в трехчасовом триллере уступила опытной бельгийке Кирстен Флипкенс – 7:5, 5:7, 6:7.

На днях стало известно, что 18-летняя украинка получила шанс дебютировать в основной сетке US Open.

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Вспомним, как Даяна выходила в 1/8 финала крупного турнира в Катаре:

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США теннис турнир Нью-Йорк Венус Уильямс Даяна Ястремская
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