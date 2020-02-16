Стаховский неожиданно проиграл немецкому теннисисту на турнире в Марселе

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский в полуфинале квалификации хардового турнира в Марселе уступил немцу Маттиасу Бахингеру. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Ранее мы писали, что Свитолину избавили от встречи с неудобной Мугурусой на турнире ценой 3 млн долларов.

Сергей Стаховский (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) 3:6, 4:6.

Немецкий теннисист, занимающий в рейтинге 222-ю позицию, обыграл украинца в двух сетах. Всего теннисисты провели на корте 1 час и 2 минуты. Это была седьмая очная встреча теннисистов на корте и четвертая победа Бахингера в них.

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Также добавим, что в финале турнира немец Матиас Бахингер встретится с победителем пары Деннис Новак (Австрия) – Артюр Казо (Франция).

Также мы рассказывали, что украинская теннисистка ворвалась в финал турнира в Египте и ждет повышения в рейтинге. Леся Цуренко в субботу обыграла Аранчу Рус из Нидерландов.

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