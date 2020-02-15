Украинская теннисистка ворвалась в финал турнира в Египте и ждет повышения в рейтинге

Леся Цуренко / Фото: AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает успешно выступать на турнире Международной федерации тенниса в (ITF) в египетской столице. Сегодня она пробилась в Каире уже в финал. Вчера мы сообщали, что Цуренко вышла в полуфинал в Египте. Вероятно, Леся почувствовала прилив сил после удачного выступления сборной Украины в Кубке Федерации в Эстонии.

Соперницей 30-летней украинки была Аранча Рус из Нидерландов, которая в мировом рейтинге занимает 77-е место. Леся же сейчас находится аж на 129-й позиции из-за серии неудачных матчей. Тем не менее уроженка Волыни просто разгромила соперницу в двух партиях – 7:5, 6:0. Завтра Цуренко сразится в финале с победительницей дуэли между румынкой Ириной-Камелией Бегу (№118) и испанкой Аленой Большовой (№111).

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Призовой фонд соревнования в Египте – 100 тысяч долларов. К сожалению, Цуренко и Марта Костюк проиграли в полуфинале парного разряду польско-сербскому дуэту Питер/Крунич.

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