Стаховский совершил подвиг в матче с венгром, сохранив интригу в Кубке Дэвиса

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

Лидер теннисной сборной Украины Сергей Стаховский в волевом стиле обыграл первого номера Венгрии Мартона Фучовича и сравнял счет в матчевой встрече первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса – 2:2. Поединок Стаховский – Фучович, состоявшийся в Будапеште, закончился со счетом 5:7, 6:3, 7:6(3).

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После поражения в парном матче Стаховский не имел права уступать, и он не подкачал. Из-за ряда факторов (формы игроков, грунтового покрытия) украинец был явным андердогом матча с Фучовичем, однако первую ракетку Украины не волновали подобные расклады, и он в который раз выложился на 100 процентов, защищая цвета своей страны.

Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Фото ukrtennis.com Реклама

Стаховский проиграл Фучовичу первый сет, но уже во втором перехватил игровое преимущество, сравняв счет в поединке. В третьей партии украинец все время вел с брейком и при счете 5:4 вышел подавать на матч. К временному сожалению, как это часто бывает в текущем сезоне, на матч Стаховский не подал. Однако затем реабилитировался на тай-брейке, который выиграл со счетом 7:3.

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Всего теннисисты провели на корте 3 часа и 1 минуту. За это время Стаховский выполнил 6 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 4 эйса, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал столько же брейк-поинтов.

Таким образом, счет в матче Венгрия – Украина стал 2:2. Судьба противостояния решается во встрече вторых номеров обеих команд - Аттилы Балаша и Ильи Марченко.

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