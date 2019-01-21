Стали известны все четвертьфинальные пары Australian Open

В женском разряде представлена Украина - Элина Свитолина сыграет с Наоми Осакой

Элина Свитолина. Фото: AFP

Стали известны все четвертьфинальные пары Australian Open //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e4/092/5c45e40921ba8.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e4/092/5c45e40921ba8.jpg 2019-01-21T17:28:33+02:00 Теннис В женском разряде представлена Украина - Элина Свитолина сыграет с Наоми Осакой

В понедельник после заключительных поединков четвертого круга определились все четвертьфинальные пары на Открытом чемпионате Австралии по теннису в мужском и женском одиночном разрядах.

В 1/4 финала у мужчин сыграют:

Новак Джокович (Сербия, 1-й номер посева) – Кэй Нисикори (Япония, 8),

Милош Раонич (Канада, 16) – Люка Пуй (Франция, 28),

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – Стефанос Циципас (Греция, 14),

Фрэнсис Тиафо (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

В 1/4 финала у женщин сыграют:

Серена Уильямс (США, 16) – Каролина Плишкова (Чехия, 7)

Наоми Осака (Япония, 4) – Элина Свитолина (Украина, 6)

Петра Квитова (Чехия, 8) – Эшли Барти (Австралия, 15)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даниэлла Коллинс (США)

Напомним, что в понедельник Серена Уильямс обыграла лучшую теннисистку мира на Australian Open: американка в трех сетах одолела румынку Симону Халеп.

Ранее мы писали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, где встретится с Наоми Осакой.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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