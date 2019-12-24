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Стало известно, сколько заработают победители Australian Open-2020

24 декабря, 12:49

Это рекорд турнира

/ Фото: AFP

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open)-2020 более чем на 13% увеличил свой призовой фонд – до 71 млн австралийских долларов (49 млн долларов США).

Как сообщили организаторы "Шлема", с 2007-го призовой фонд турнира вырос втрое. Тогда он составлял 20 млн австралийских долларов ($13,8 млн долларов США).

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Кроме того, значительна выросла сумма, которую в 2020 году игроки получат в матчах квалификации. Так, при проигрыше в первом круге квалификации выплаты составят 20 000 австралийских долларов (13 800 долларов США) – на 33,3% больше, чем в прошлом году.

Суммы призовых по сравнению с 2019-м вырастут обратно пропорционально. Например, при проигрыше в первом круге основной сетки игрок получит на 20% больше – 90 000 австралийских долларов (62 300 долларов США), а при выходе в полуфинал призовые увеличатся уже на 13% и составят 1,04 млн австралийских долларов (719 600 долларов США).

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Сумма, которую получит победитель Australian Open, по сравнению с прошлым годом не изменится. Она составит 4,12 млн австралийских долларов (2,85 млн долларов США).

Ранее мы писали, что сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального матча продали почти за полмиллиона. Американская теннисистка сломала ракетку во время скандального матча на US Open-2018.

Также мы писали, что экс-первая ракетка планеты проведет прощальный матч против Серены Уильямс. Каролин Возняцки попрощается с любимой игрой в Копенгагене.

Смотрите, как Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном после ужина Свитолиной с Кличко:

Видео: Twitter

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Источник: Сегодня|Спорт

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