Стало известно, сколько заработают победители Australian Open-2020

/ Фото: AFP

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open)-2020 более чем на 13% увеличил свой призовой фонд – до 71 млн австралийских долларов (49 млн долларов США).

Как сообщили организаторы "Шлема", с 2007-го призовой фонд турнира вырос втрое. Тогда он составлял 20 млн австралийских долларов ($13,8 млн долларов США).

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Кроме того, значительна выросла сумма, которую в 2020 году игроки получат в матчах квалификации. Так, при проигрыше в первом круге квалификации выплаты составят 20 000 австралийских долларов (13 800 долларов США) – на 33,3% больше, чем в прошлом году.

Суммы призовых по сравнению с 2019-м вырастут обратно пропорционально. Например, при проигрыше в первом круге основной сетки игрок получит на 20% больше – 90 000 австралийских долларов (62 300 долларов США), а при выходе в полуфинал призовые увеличатся уже на 13% и составят 1,04 млн австралийских долларов (719 600 долларов США).

Сумма, которую получит победитель Australian Open, по сравнению с прошлым годом не изменится. Она составит 4,12 млн австралийских долларов (2,85 млн долларов США).

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Видео: Twitter

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