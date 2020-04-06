Страховка от пандемии: какую многомиллионную компенсацию получат организаторы Уимблдона

Организаторы единственного травяного турнира Большого шлема – Уимблдона – не сильно пострадают из-за отмены турнира в этом году, так как соревнования были застрахованы от пандемии. The Times сообщает, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета должен получить выплату в размере 114 миллион евро, так как не сможет провести английский "шлем". Ранее мы писали, что Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь.

Провести турнир планировалось с 29 июня по 12 июля. И это первый с 1945 года случай, когда Уимблдон не состоится. Официально об отмене британского "шлема" было объявлено 1 апреля. Мы давали жесткое заявление организатора Уимблдонского турнираРичарда Льюиса.

"Я не думаю, что это не реалистично говорить, что в этом году тенниса больше может не быть. Но все же я хотел бы думать, что турниры могут вернуться, вероятнее, раньше, чем позже. Давайте надеяться, что Открытый чемпионат США и Roland Garros, который перенесли с мая на сентябрь, могут состояться. Я редко бываю оптимистом, но оптимист во мне говорит, что большие турниры в Монреале, Торонто и Цинциннати могут провести".

/ Фото: AFP

Напомним, что 18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых теннисных турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы до 13 июля.

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