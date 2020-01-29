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Сумасшествие и везение: Доминик Тим сенсационно обыграл первую ракетку мира на Australian Open

29 января, 15:09

Австрийский теннисист впервые сыграет в полуфинале турнира

Доминик Тим

Доминик Тим / Фото: Reuters

19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.

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Первая ракетка мира 11 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету австрийца 14 эйсов, 65 виннеров и 49 неточностей. Доминик впервые сыграет в полуфинале Australian Open.

За выход в финал стартового турнира "Большого шлема" 2020 года Тим поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим седьмой номер посева. Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

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Кстати, определилась вторая пара полуфиналисток на Australian Open. В другом матче Эшли Барти сыграет с Софией Кенин.

Смотрите, как Свитолина недавно обыгрывала Каролину Плишкову:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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Источник: Сегодня|Спорт

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